Застолье в Калининграде закончилось ножом в ногу, а заодно вскрылась серия краж

В ходе работы с подозреваемым полицейские установили его причастность к серии краж продуктов питания из сети продовольственных магазинов города. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела: по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия) и по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этим статьям — до двух лет лишения свободы.