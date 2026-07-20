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Застолье в Калининграде закончилось ножом в ногу, а заодно вскрылась серия краж

В дежурную часть ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился 56-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его знакомый нанёс ему ножевое ранение. Полицейские прибыли на место и выяснили, что потерпевший вместе с 44-летним приятелем распивал алкоголь. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт из-за личной неприязни, и злоумышленник…

В дежурную часть ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился 56-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его знакомый нанёс ему ножевое ранение. Полицейские прибыли на место и выяснили, что потерпевший вместе с 44-летним приятелем распивал алкоголь.

В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт из-за личной неприязни, и злоумышленник ударил своего собутыльника ножом в ногу.

В ходе работы с подозреваемым полицейские установили его причастность к серии краж продуктов питания из сети продовольственных магазинов города. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела: по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия) и по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этим статьям — до двух лет лишения свободы.

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