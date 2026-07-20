В Волгоград вернулась 35-градусная жара, в области зной еще сильнее

До конца рабочей недели волгоградцы будут плавиться от зноя и духоты. В ближайшие дни с 21 по 23 июля 2026 в городе будет стоять 35-градусная жара. В прогнозе — ни капли дождя. Лишь по области местами пройдут кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15−20 м/с, сообщили в Волгоградском ЦГМС.
Во вторник, 21 июля, в Волгограде по прогнозу погоды без существенных осадков. Ночью 19…21º, днем 32…34º. В среду температура еще поднимется: ночью 21…23º; днем 34…36º. В четверг тоже будет жарко — около 35 градусов днем и до 24º ночью.
В Волгоградской области 21 июля тоже прогнозируют сухую погоду, ночью 17…22º, при прояснении местами похолодает до 12º, а днем будет 30…35º. Утром и днем 22 июля местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу с ветер с порывами до 15−18 м/с. Температура ночью 19…24º, при прояснении — до 14º, днем местами солнце прожарит воздух до 37º в тени. В прогнозе погоды на 23 июля также местами кратковременные дожди, грозы, ветер 15−20 м/с. Ночью 19…24º, днем 30…35º, лишь местами будет прохладнее. Сохранится в регионе и чрезвычайная пожароопасность.