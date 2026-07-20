Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семью нижегородцев заподозрили в хищении 20 млн при продаже недвижимости

Новая мошенническая схема становится популярнее.

Источник: Живем в Нижнем

Семью подозревают в хищении более 20 миллионов рублей через переуступку права собственности на недвижимость в Нижегородской области. Об этом рассказали на федеральном канале в программе о мошенничестве при купле-продаже квартир. Новостью поделились в Следственном комитете России.

В телеэфире прозвучали истории об аналогичных аферах в других субъектах РФ. Так, в Санкт-Петербурге пожилая женщина после продажи квартиры была признана недееспособной — в суд поступили новые выводы медкомиссии, хотя перед сделкой она предоставила справку об отсутствии заболеваний. В Московской области жертвами мошенников стали близкие участника СВО.

В Челябинской области ситуация обернулась иначе: благодаря вмешательству следователей СК потерпевшему вернули больше половины украденного. В программе также прозвучали жалобы на бездействие полиции по этим фактам.

Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК, в том числе Айрату Ахметшину из Нижегородской области, представить доклады по озвученным в СМИ заявлениям и рассказать о мерах, которые принимаются для защиты прав граждан.