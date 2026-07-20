Семью нижегородцев заподозрили в хищении 20 млн при продаже недвижимости

В телеэфире прозвучали истории об аналогичных аферах в других субъектах РФ. Так, в Санкт-Петербурге пожилая женщина после продажи квартиры была признана недееспособной — в суд поступили новые выводы медкомиссии, хотя перед сделкой она предоставила справку об отсутствии заболеваний. В Московской области жертвами мошенников стали близкие участника СВО.