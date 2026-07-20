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В Ростовской области утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов — они будут действовать с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Квоты на отстрел животных одобрила комиссия государственной экологической экспертизы. Цель установленных лимитов — обеспечить рациональное использование природных ресурсов региона.

Так, в предстоящем сезоне охотникам разрешено добыть:

91 барсука (чуть более 3% от общей численности в 2,7 тыс. особей);654 европейские косули (почти 8% от 8,2 тыс. животных) — из них 394 взрослых и 260 особей возрастом до года;36 ланей (7,85% от 459 особей) — 21 взрослая и 15 молодых;47 лосей (6,12% от 769 животных) — 27 взрослых и 20 молодых;189 благородных оленей (9,06% от 2 тыс. особей) — 106 взрослых и 83 молодых;106 пятнистых оленей (9,69% от более чем 1 тыс. животных) — 77 взрослых и 29 молодых.

Выдачу разрешений возьмут на себя профильные ведомства: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области обеспечит бланками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в охотничьей сфере, а гражданам будут выдавать разрешения строго в рамках утверждённых квот.

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