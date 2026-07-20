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В Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей

В Ростовской области произошло массовое ДТП, один человек пострадал.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл — РИА Новости. Двенадцать автомобилей, в том числе два грузовика, столкнулись на трассе в Мясниковском районе Ростовской области, один человек пострадал, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла в понедельник днем на 12-м километре автодороги «Р-280» Новороссия.

«Произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых автомобиля и десять легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика 1993 года рождения, сообщили в ведомстве.