В Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл — РИА Новости. Двенадцать автомобилей, в том числе два грузовика, столкнулись на трассе в Мясниковском районе Ростовской области, один человек пострадал, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в понедельник днем на 12-м километре автодороги «Р-280» Новороссия.
«Произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых автомобиля и десять легковых автомобилей», — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика 1993 года рождения, сообщили в ведомстве.