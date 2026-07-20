В Свердловской области состоялся квиз-фестиваль «Все начинается с семьи»

Квиз-фестиваль «Все начинается с семьи» состоялся 9 июля в центре досуга «Азов» в Полевском в Свердловской области. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении образованием Полевского муниципального округа.
Для участников провели семейный квиз по российскому кино, языку и культуре с возможностью выиграть призы. Для самых маленьких гостей подготовили подвижные игры и мастер-классы. Также на фестивале выступили с песнями активисты школы № 17. Кроме того, все желающие смогли поддержать благотворительную акцию «Помощь семье».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.