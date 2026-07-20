Нижегородская область представила мультимедийную инсталляцию на форуме «Российская креативная неделя»

Нижегородская область представила мультимедийную инсталляцию «Архитектура уюта» (12+) на ежегодном форуме «Российская креативная неделя», состоявшемся 17−18 июля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр 800».
Концепция стенда, разработанная совместно с Центром современного искусства «Терминал А», вдохновлена современным зеркальным павильоном Нижегородской ярмарки, где торговля и технологии XIX века создавали безграничные перспективы.
Центральным элементом экспозиции стала видеоработа художницы Дахан «Архитектура уюта». Произведение исследует тему дома как пространства памяти и человеческой идентичности. Герой видео постепенно создаёт место, которое становится для него домом, а реальные объекты, отсканированные и преобразованные в облако точек, формируют цифровую вселенную воспоминаний. Автор показывает, как личная история способна обрести бесконечное измерение, соединяя физическое пространство и цифровую реальность.
В 2026 году форум «Российская креативная неделя» впервые прошел в новом многофункциональном комплексе «Мечта». Выставочная программа форума представлена мультимедийным арт-проектом «Русский космос», посвященным идее безграничности человеческого творчества, технологий и культурного многообразия России.
Представители Нижегородской области также приняли участие в деловой программе, посвящённой развитию культурного наследия, будущему креативных кластеров и продвижению локального креативного кода, а также поделились опытом нашего региона в рамках параллельной программы форума.
Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Специфик» (16+) в четвертый раз состоится в Нижнем Новгороде.
Справка.
VII Российская креативная неделя — крупнейшее федеральное событие в сфере креативной экономики, которое с 2020 года объединяет представителей креативных индустрий, бизнеса, власти и институтов развития. Организатором выступает Единый центр развития креативной экономики (АНО «Креативная экономика») при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.