Нижегородская область представила мультимедийную инсталляцию на форуме «Российская креативная неделя»

Центральным элементом экспозиции стала видеоработа художницы Дахан «Архитектура уюта». Произведение исследует тему дома как пространства памяти и человеческой идентичности. Герой видео постепенно создаёт место, которое становится для него домом, а реальные объекты, отсканированные и преобразованные в облако точек, формируют цифровую вселенную воспоминаний. Автор показывает, как личная история способна обрести бесконечное измерение, соединяя физическое пространство и цифровую реальность.