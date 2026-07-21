Патриарх Кирилл посетил Петропавловский собор Казани

Предстоятель Русской церкви прибыл в Казань вчера вечером. В аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарский Кирилл.
Петропавловский собор Казани отметил в этом году 300-летие со дня освящения. Закрытый в советские годы собор долгие годы использовался не по назначению. В 1989-м году его вернули Церкви. С тех пор началось его восстановление.
В 2016 году были выделены средства на масштабную реставрацию. Завершились работы в июле этого года. Был открыт и посвящен нижний храм собора, а также северный предел нижнего храма. Верхний храм также был частично отреставрирован. Работы также затронули колокольню.
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