Осудит Господь! Что запрещено на Прокопия Жатвенника, 21 июля 2026 года

Так что 21 июля — это день, когда можно съесть что-нибудь вредное и при этом не чувствовать вины. А потом — сесть и навести порядок в финансах или в документах. Или наоборот. Потому что жизнь — это не только удовольствие, но и ответственность. Главное — не перепутать ведомости с пакетом чипсов. Хотя, если честно, и то и другое имеет свойство исчезать со стола с пугающей быстротой.