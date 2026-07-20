На Дону директора колхоза приговорили к пяти годам за реорганизацию

Уголовное дело в отношении генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна было возбуждено в 2023 году. По данным следствия, что подсудимый искусственно нарастил имущественную базу предприятия за счет дополнительных земельных долей, а затем, проведя реорганизацию, получил контроль над АО. Ущерб акционерам оценивается более чем в 800 млн рублей. Кроме того, истцы заявили о невыплате дивидендов.