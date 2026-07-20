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Электровоз грузового поезда сошел с рельсов в Волгоградской области

Происшествие случилось на станции Петров Вал.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером 20 июля происшествие с грузовым поездом случилось на станции Петров Вал в Волгоградской области. С рельсов сошел электровоз. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

— В 16.46 по местному времени на станции Петров Вал произошел сход электровоза двумя колесными парами в составе грузового поезда. Пострадавших нет. Причины случившегося выясняются, — рассказали в ПривЖД.

Происшествие с товарняком не повлияло на движение других поездов. На место направлены специалисты восстановительного поезда, которые займутся устранением последствий схода электровоза с рельсов.