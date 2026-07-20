Ключевой комитет облдумы рассмотрит вопрос смены статуса земли в Волго-Ахтубинской пойме

— Строительство гидротехнического объекта станет еще одним звеном в системной работе по обводнению поймы. Без дополнительной влаги невозможно поддерживать ее биоразнообразие и экологическое здоровье. Мы уже проделали колоссальную работу за последние пять лет. Данные меры реализуются в четком соответствии с задачами, поставленными Указом Президента России № 309, и в рамках национального проекта «Чистая вода». Напомню, что обеспечение экологического благополучия Президент России обозначил одной из национальных целей развития страны до 2030 года. Для нас это не просто федеральные установки, а реальные шаги по повышению качества жизни каждого жителя региона. Сохраняя пойму, мы сохраняем уникальную природу Волгоградской области для будущих поколений.