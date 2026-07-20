Что известно о состоянии спасенных пациентов горевшей больницы в Гродно, которые получили ожоги до 40% тела

Приехавшие на место спасатели при помощи средств защиты органов дыхания смогли вывести из опасной зоны шестерых человек (подробнее мы писали здесь). Они были госпитализированы в реанимационное отделение с термическими ожогами тела, дыхательных путей, головы, верхних и нижних конечностей (от 20% до 40%), отравлением продуктами горения.