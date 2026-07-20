Что известно о состоянии спасенных пациентов горевшей больницы в Гродно, которые получили ожоги до 40% тела

Спасенные пациенты горевшей больницы в Гродно получили ожоги до 40% тела. Об этом сообщает Следственный комитет.
Пожар в одной из палат психиатрического отделения в Гродненском областном клиническом центре «Психиатрия-наркология», который расположен на улице Обухова, начался в воскресенье, 19 июля, примерно в 03.35.
Приехавшие на место спасатели при помощи средств защиты органов дыхания смогли вывести из опасной зоны шестерых человек (подробнее мы писали здесь). Они были госпитализированы в реанимационное отделение с термическими ожогами тела, дыхательных путей, головы, верхних и нижних конечностей (от 20% до 40%), отравлением продуктами горения.
«Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое», — отметили в СК.
Ранее Минздрав сообщал, что всех пострадавших оперативно доставили в реанимацию в Клиническую больницу скорой медпомощи Гродно, где оказали всю необходимую помощь в полном объеме. Также Минздрав поручил направить в Гродно республиканских специалистов. Это, среди прочих, главный внештатный комбустиолог, завотделением реанимации для ожоговых больных.
«Проведены консультации всех пострадавших, оказана методическая и лечебная помощь, — говорили в госоргане и добавляли: — Состояние пациентов стабилизировано».
Как удалось установить, очаг возгорания находился на одной из больничных коек. Пациент пронес в палату, предположительно, спички, а затем поджег матрас. Это привело к мгновенному возгоранию и сильному задымлению.
В отношении мужчины Гродненской межрайонный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса — умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом.
Тем временем 11-летнего мальчика на сапборде унесло на 1,5 км от берега Минского моря — он несколько раз падал с доски и был обессилен.
Кроме того, фельдшеры и пациент в больнице после ДТП с машиной скорой помощи под Волковыском.