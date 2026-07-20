Тайна Серафимовича: куда пропали мощи из волгоградского монастыря

Точного ответа, куда они делись, до сих пор нет. По одной версии, монахини тайно спасли святыню — мощи могли спрятать в городе Серафимович те, кто не хотел допустить надругательства. По другой версии, тело со временем подверглось естественному разложению. Последняя монахиня, которая могла знать правду, умерла в 1981 году, и с тех пор все попытки найти мощи, в том числе со стороны насельниц возрожденного монастыря, не дали результата.