Тайна Серафимовича: куда пропали мощи из волгоградского монастыря

20 июля 1920 года Совнарком принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе», и началась масштабная кампания по вскрытию рак — ковчегов для хранения святых. Новая власть решила разоблачить «религиозные предрассудки» и показать, что за почитаемыми мощами порой скрываются не нетленные тела.
Канал «Ритуальный патруль» сообщает, что в том же десятилетии вскрыли гроб игуменьи Арсении (в миру Анны Себряковой) в Усть-Медведицком монастыре в Волгоградской области. Она умерла в 1905 году, и по свидетельствам тело на момент вскрытия сохраняло признаки нетленности. Но уже на следующее утро рака оказалась пустой — мощи исчезли бесследно.
Точного ответа, куда они делись, до сих пор нет. По одной версии, монахини тайно спасли святыню — мощи могли спрятать в городе Серафимович те, кто не хотел допустить надругательства. По другой версии, тело со временем подверглось естественному разложению. Последняя монахиня, которая могла знать правду, умерла в 1981 году, и с тех пор все попытки найти мощи, в том числе со стороны насельниц возрожденного монастыря, не дали результата.
Кампания 1920-х выявила немало случаев подмены мощей муляжами или останками без признаков нетленности, но история игуменьи Арсении добавила в эту картину мистики — один из ярких «экспонатов» для разоблачения просто исчез.
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