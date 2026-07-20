Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайна Серафимовича: куда пропали мощи из волгоградского монастыря

В Усть-Медведицком монастыре в 1920-х бесследно исчезли мощи игуменьи Арсении.

20 июля 1920 года Совнарком принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе», и началась масштабная кампания по вскрытию рак — ковчегов для хранения святых. Новая власть решила разоблачить «религиозные предрассудки» и показать, что за почитаемыми мощами порой скрываются не нетленные тела.

Канал «Ритуальный патруль» сообщает, что в том же десятилетии вскрыли гроб игуменьи Арсении (в миру Анны Себряковой) в Усть-Медведицком монастыре в Волгоградской области. Она умерла в 1905 году, и по свидетельствам тело на момент вскрытия сохраняло признаки нетленности. Но уже на следующее утро рака оказалась пустой — мощи исчезли бесследно.

Точного ответа, куда они делись, до сих пор нет. По одной версии, монахини тайно спасли святыню — мощи могли спрятать в городе Серафимович те, кто не хотел допустить надругательства. По другой версии, тело со временем подверглось естественному разложению. Последняя монахиня, которая могла знать правду, умерла в 1981 году, и с тех пор все попытки найти мощи, в том числе со стороны насельниц возрожденного монастыря, не дали результата.

Кампания 1920-х выявила немало случаев подмены мощей муляжами или останками без признаков нетленности, но история игуменьи Арсении добавила в эту картину мистики — один из ярких «экспонатов» для разоблачения просто исчез.

Ранее священник объяснил, можно ли носить крестик, доставшийся по наследству.