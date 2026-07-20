Отдел полиции в Ленинском районе Перми закрыли на капитальный ремонт

Сейчас попасть в помещение отдела невозможно — на входе размещено объявление о начале ремонтных работ. Заказчиком выступает ГУ МВД России по Пермскому краю, а подрядчиком назначена самарская компания ООО «Старт-2». Согласно информации на здании, завершить ремонт планируют к концу 2028 года.