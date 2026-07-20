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Отдел полиции в Ленинском районе Перми закрыли на капитальный ремонт

После завершения ремонта отдел полиции № 6 продолжит работу в обновленном здании.

Источник: Комсомольская правда

В Перми временно прекратил работу отдел полиции № 6, обслуживающий Ленинский район. Здание на улице Екатерининской, 44 закрыли из-за проведения капитального ремонта. Об этом пишет «Вкурсе.ру».

Сейчас попасть в помещение отдела невозможно — на входе размещено объявление о начале ремонтных работ. Заказчиком выступает ГУ МВД России по Пермскому краю, а подрядчиком назначена самарская компания ООО «Старт-2». Согласно информации на здании, завершить ремонт планируют к концу 2028 года.

На время закрытия отдела жители Ленинского района могут обращаться для личного приема, подачи заявлений и документов в дежурную часть по адресу: Пермь, улица Куйбышева, 64. Она работает круглосуточно.

Также прием граждан сотрудники подразделения полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми проводят по адресу: бульвар Гагарина, 80, кабинет 17, окно 18.

После завершения ремонта отдел полиции № 6 продолжит работу в обновленном здании.