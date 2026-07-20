Карантин по африканской чуме свиней ввели в Ковернинском округе с 10 июля

Власти ввели карантин по африканской чуме свиней в Ковернинском округе Нижегородской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Карантин действует с 10 июля на территории охотничьих угодий региональной организации «Общество охотников и рыболовов “Геолог”. Инфицированными объектами определили территорию 109 квартала и холодильную камеру в деревне Куприно, 13.
Продукты, в которых нашли африканскую чуму свиней, уничтожат. Комитету ветеринарии предстоит принять меры для предотвращения распространения возбудителя.
Напомним, два очага бешенства выявили в Нижегородской области. Карантин ввели в Первомайске и селе Новая Слобода.