Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карантин по африканской чуме свиней ввели в Ковернинском округе с 10 июля

Власти ввели карантин по африканской чуме свиней в Ковернинском округе Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Власти ввели карантин по африканской чуме свиней в Ковернинском округе Нижегородской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Карантин действует с 10 июля на территории охотничьих угодий региональной организации «Общество охотников и рыболовов “Геолог”. Инфицированными объектами определили территорию 109 квартала и холодильную камеру в деревне Куприно, 13.

Продукты, в которых нашли африканскую чуму свиней, уничтожат. Комитету ветеринарии предстоит принять меры для предотвращения распространения возбудителя.

Напомним, два очага бешенства выявили в Нижегородской области. Карантин ввели в Первомайске и селе Новая Слобода.