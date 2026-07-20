Управление госохраны ОКН следит за состоянием нижегородской усадьбы Приклонских-Рукавишниковых

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области на постоянной основе осуществляет контроль за состоянием объекта культурного наследия федерального значения — «Усадьба Приклонских (Рукавишниковых) XVIII — XIX вв». Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в конце декабря 2024 года Богородский городской суд отказал Управлению госохраны ОКН Нижегородской области в изъятии у собственницы усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье.
Специалисты управления выражали мнение, что нынешний владелец Потравко Ж. А. не надлежащим образом содержит данный объект культурного наследия федерального значения и поэтому намеревались изъять усадьбу для последующей продажи с публичных торгов.
В установленный законом срок Управлением были направлены апелляционные жалобы в Нижегородский областной суд, судебную коллегию по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, а также в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ.
«Верховным судом отказано в принятии жалобы к рассмотрению. Таким образом, управлением приняты исчерпывающие меры по обжалованию решения Богородского городского суда Нижегородской области от 26.12.2024», — говорится в сообщении.
В Управлении отметили, что собственник усадьбы Приклонских — Рукавишниковых Потравко Ж. А. разработала и представила на согласование проекты реставрации объектов, входящих в усадебный комплекс. В итоге документация на реставрацию и приспособление под современное использование объекта «Ворота № 4 со стороны села» не согласована, а проект «Главный дом» возвращен на доработку.
Также были выданы задания на разработку проектов консервационных работ:
— «Кузница», конец XIX века;
— «Ограда № 2 (с восточной стороны главного дома)»;
— «Молотилка», конец XIX века;
— «Хозяйственный корпус», конец XVIII — начало XIX вв.,
— «Служебный (радиусный) корпус», конец XVIII века;
— «Корпус насосной станции», конец XIX века.
В отношении объекта «Хозяйственный корпус» также выдано задание на разработку проекта ремонта. Что касается Здания мануфактуры Приклонских — Рукавишниковых, то здесь выдано задание на разработку проектной документации для проведения противоаварийных работ.
Кроме того, собственник имеет право проводить научно-исследовательские и изыскательских работы в виде шурфов и зондажей.
«Действующее законодательство по охране объектов культурного наследия предусматривает, что обязанность по содержанию и сохранению объекта культурного наследия в надлежащем состоянии возлагается на его собственника», — подытожили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.