Управление госохраны ОКН следит за состоянием нижегородской усадьбы Приклонских-Рукавишниковых

В Управлении отметили, что собственник усадьбы Приклонских — Рукавишниковых Потравко Ж. А. разработала и представила на согласование проекты реставрации объектов, входящих в усадебный комплекс. В итоге документация на реставрацию и приспособление под современное использование объекта «Ворота № 4 со стороны села» не согласована, а проект «Главный дом» возвращен на доработку.