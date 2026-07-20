Активы обанкротившегося орловского завода проволоки продают за 227 млн рублей

В состав лота входит 1,66 тыс. позиций, в том числе 1,65 тыс., принадлежащих «Промметиз Русь», и восемь — «Орелметаллторг». Среди недвижимости первого должника представлены два земельных участка общей площадью 30,7 тыс. кв. м, два производственных помещения на 9,7 тыс. кв. м, бассейн на 1,7 тыс. кв. м, а также три электрические подстанции мощностью до 1,6 кВ, градирня (117 кв. м), гараж (177,9 кв. м) и подъездной железнодорожный путь (протяженность 816 м). Все эти активы находятся в залоге у банка ПСБ. В разделе движимого имущества представлено 1,46 тыс. наименований.