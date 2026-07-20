Названы лучшие 5G-смартфоны для российских сетей

«Переход на 5G не даёт заметного эффекта в повседневных задачах вроде переписки в мессенджерах или просмотра ленты новостей. Пользовательский опыт ощутимо меняется там, где нагрузка выше: при стриминге, работе с облачными сервисами или загрузке объёмных обновлений. В этих сценариях стабильная пропускная способность и низкая задержка обеспечивают цифровой комфорт — без пауз, зависаний и ожидания. При этом заявленные гигабитные скорости — это лишь часть картины: важно, чтобы смартфон действительно умел использовать возможности сети, а не просто формально поддерживать стандарт», — отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.