Определена дата начала капремонта дороги Донское — Синявино — Янтарный

Изменится схема движения транспорта. Вводится одностороннее движение от Синявино в сторону поселка Донское. В Донском закрывается движение по улице Янтарной до дома № 1 на улице Степанова. Объезд — по улицам Комсомольской и Садовой. Автобус по маршруту № 120 (Калининград — Синявино) будет ходить до конечной остановки «ул. Балебина» в Янтарном.