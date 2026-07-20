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Определена дата начала капремонта дороги Донское — Синявино — Янтарный

Рабочие выходят на трассу 30 июля.

Источник: Комсомольская правда

С 30 июля начинается ремонт дороги Донское — Синявино — Янтарный, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах капитально отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки, сделать тротуары, уличное освещение и систему отвода стоков на протяжении 8 км трассы.

Изменится схема движения транспорта. Вводится одностороннее движение от Синявино в сторону поселка Донское. В Донском закрывается движение по улице Янтарной до дома № 1 на улице Степанова. Объезд — по улицам Комсомольской и Садовой. Автобус по маршруту № 120 (Калининград — Синявино) будет ходить до конечной остановки «ул. Балебина» в Янтарном.

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