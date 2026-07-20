Определена дата начала капремонта дороги Донское — Синявино — Янтарный

С 30 июля начинается ремонт дороги Донское — Синявино — Янтарный, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В планах капитально отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки, сделать тротуары, уличное освещение и систему отвода стоков на протяжении 8 км трассы.
Изменится схема движения транспорта. Вводится одностороннее движение от Синявино в сторону поселка Донское. В Донском закрывается движение по улице Янтарной до дома № 1 на улице Степанова. Объезд — по улицам Комсомольской и Садовой. Автобус по маршруту № 120 (Калининград — Синявино) будет ходить до конечной остановки «ул. Балебина» в Янтарном.
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