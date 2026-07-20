Памфилова рассказала о средствах видеофиксации на выборах в ЕДГ-2026

«Изображение транслируется на служебный портал, средства отображения в Информационном центре ЦИК России и центрах общественного наблюдения в регионах. Я не перестаю повторять, что сейчас непростое время, и мы вовремя сумели “обезопасить” видеонаблюдение, переведя его на специальный портал, что позволило нам избежать множества провокаций и минимизировать угрозы с точки зрения внимания к участкам со стороны наших врагов», — отметила она.