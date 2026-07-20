Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробка образовалась на Казанском шоссе из-за ДТП с грузовиком

Там столкнулись грузовик и легковушка.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде на Казанском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства столкнулись лоб в лоб и получили сильные механические повреждения. На месте уже работают специалисты: спасатели МЧС, медики и сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие.

В связи с ДТП на Казанском шоссе образовалась пробка. Движение затруднено в обе стороны на участке от улицы Германа Лопатина до ТРЦ «Фантастика».

Ранее сообщалось, что реанимационный автомобиль попал в ДТП на проспекте Ленина. Водитель легковушки пытался повернуть через двойную сплошную, не уступив спецтранспорту.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше