В Перми состоялся этап первенства России по автомобильному кроссу

Четвертый этап Первенства России по автомобильному кроссу прошел 11−12 июля в Перми. Соревнования были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья.
Площадкой для мероприятия стала трасса на территории бывшего аэропорта Бахаревка. На старт вышли около 50 спортсменов в четырех классах багги: «Д3-микро», «Д3-мини», «Д3−250», багги «600».
«Поскольку в соревнованиях участвуют молодые пилоты, то выступают они на облегченных спортивных автомобилях — багги. При этом на трассе сохраняется высокая скорость и борьба, безопасная для гонщиков», — подчеркнул президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.