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Названа причина массового ДТП в Ростовской области

В Ростовской области 12 автомобилей столкнулись из-за пожара на поле.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл — РИА Новости. Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла в Ростовской области из-за пожара на поле и задымления проезжей части, сообщает Госавтоинспекция региона.

По информации полиции, авария произошла в понедельник днем на 12-м километре автодороги «Р-280» Новороссия. Столкнулись 12 автомобилей, из которых два грузовика и десять легковых автомобилей. Пострадал водитель грузовика 1993 года рождения.

«Данное ДТП произошло из-за возгорания поля слева и задымления проезжей части автодороги», — говорится в сообщении.