Оптика «Ростелекома» доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах

«Наша компания — безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: № 1 по абонентской базе и темпам ее роста. Более 40% домохозяйств в стране уже пользуются услугами группы компаний “Ростелеком”, что существенно опережает конкурентов — ближайший из них занимает лишь 10−11% рынка. В соответствии с новой стратегией компании до 2030 года мы планируем расти быстрее рынка, последовательно расширяя оптическую инфраструктуру во всех регионах».