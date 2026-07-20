На станции под Волгоградом электровоз сошел с рельсов

— Сегодня в 16:46 по местному времени на станции Петров Вал Приволжской железной дороги произошел сход электровоза. На движение других поездов происшествие не повлияло. Для устранения последствий схода на место направлены специалисты восстановительного поезда, — добавили в пресс-службе компании.