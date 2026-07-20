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Алексея Васильева избрали главой Ковернинского округа Нижегородской области

Решение о назначении руководителя округа депутаты приняли на внеочередном заседании Совета.

Алексей Васильев официально избран главой местного самоуправления Ковернинского муниципального округа. Об этом сообщили в Совете депутатов Ковернинского муниципального округа.

Решение об избрании главы муниципалитета было принято на внеочередном заседании окружного Совета депутатов. На мероприятии присутствовали депутат Государственной Думы Артем Кавинов, депутат Законодательного собрания региона Александр Степанов, а также представители областных министерств.

Предложенную кандидатуру до этого поддерживали на региональном уровне, а на состоявшемся заседании депутаты единогласно утвердили назначение. К новым обязанностям руководитель округа приступит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что предложена кандидатура нового прокурора Нижегородской области.

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