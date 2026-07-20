На устройство нового пляжного стадиона в Балтийске выделяют 20,9 млн рублей

К поиску подрядчика готовится муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Балтиец». На работы готовы потратить до 20 933 867 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.