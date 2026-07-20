Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На устройство нового пляжного стадиона в Балтийске выделяют 20,9 млн рублей

Финансирование рассчитано на 2026 год.

На улице Чехова в Балтийске планируют обустроить новый пляжный стадион. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Балтиец». На работы готовы потратить до 20 933 867 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Власти Балтийска заявили о планах обустроить в муниципалитете новый пляжный стадион в мае 2024 года. Сооружение планировали построить «для дальнейшего развития пляжных видов спорта».