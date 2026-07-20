Что происходит со светом в Джанкойском районе

«Все команды от диспетчеров о подаче и выключении света поступают в настоящем времени без остановки. Потому что мощности критически не хватает. Опять же повторюсь, если нагрузка станет пиковой с резким скачком, то предохранители начнут гореть и выбьет автоматику. Поэтому важно не включать все приборы сразу, пока нужно вести режим разумного потребления электроэнергии», — обратилась Федоренко к жителям района.