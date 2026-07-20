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Что происходит со светом в Джанкойском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Подача электроэнергии абонентам Джанкойского района будет осуществляться по 2 часа в день при технической возможности с приоритетом на социально значимые объекты. О ситуации с энергоснабжением региона проинформировала глава района Инна Федоренко.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с энергосбережением в районе остается напряженной, как и во всей республике. Но уже постепенно в наших домах стал появляться свет… Если вам дали свет, то оператор старается его “удержать” до 2-х часов», — написала Федоренко в своем канале в МАКС.

При этом точных графиков нет, отметила она, и разработать их сейчас не получается из-за отсутствия технической возможности, поскольку ситуация меняется ежечасно. Глава района подчеркнула, что приоритетом в подаче света остаются социально значимые объекты, в том числе больницы, водоносные станции.

«Все команды от диспетчеров о подаче и выключении света поступают в настоящем времени без остановки. Потому что мощности критически не хватает. Опять же повторюсь, если нагрузка станет пиковой с резким скачком, то предохранители начнут гореть и выбьет автоматику. Поэтому важно не включать все приборы сразу, пока нужно вести режим разумного потребления электроэнергии», — обратилась Федоренко к жителям района.

В Северном Крыму и, в частности, в Джанкойском районе на фоне атак ВСУ сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.

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