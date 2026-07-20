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На юге Волгограда открылся пункт приёма одежды

Региональный оператор «ЭкоЦентр» совместно с организацией «Вещи тут» установил бокс для сбора ненужной.

Региональный оператор «ЭкоЦентр» совместно с организацией «Вещи тут» установил бокс для сбора ненужной одежды в абонентском участке компании. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора 20 июля.

Собранные предметы распределяются по направлениям: качественные вещи передаются малоимущим и людям в трудной ситуации, вещи с дефектами — в приюты для животных или на переработку в Иваново, где из регенерированного волокна производят строительный утеплитель и хозяйственные перчатки.

Что принимают: женскую, мужскую и детскую одежду, постельное бельё, полотенца, шторы, игрушки.

Не принимают: нижнее бельё, носки, колготки.

Все вещи должны быть чистыми и плотно упакованными в пакет.

Сдать вещи можно по адресу: бульвар Энгельса, 26а. Пункт работает в будние дни: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница — до 16:30.

Отметим, ранее 91-летняя жительница Красноармейского района Забелло Римма Ивановна передала в дар жителям района десятки книг из семейной библиотеки. Часть ее библиотеки также находится по данному адресу. В этом же пункте был установлен контейнер для сбора пластиковых крышечек в рамках проекта «Водорослям — крышка».

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