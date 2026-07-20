На юге Волгограда открылся пункт приёма одежды

Собранные предметы распределяются по направлениям: качественные вещи передаются малоимущим и людям в трудной ситуации, вещи с дефектами — в приюты для животных или на переработку в Иваново, где из регенерированного волокна производят строительный утеплитель и хозяйственные перчатки.