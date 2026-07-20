Логистический комплекс Ozon под Тамбовом подорожал до 1,8 млрд рублей

В 2026 году в Тамбовский округ планируют привлечь инвестиции на 8,9 млрд руб. На территории округа реализуют несколько крупных проектов, одним из которых является строительство логистического комплекса Ozon в селе Стрельцы стоимостью 1,8 млрд руб. Об этом губернатору Тамбовской области Евгению Первышову на совещании 20 июля доложил глава округа Александр Орионов.
В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Тамбовской области приняли решение сдать в аренду 7,3 га в селе Стрельцы воронежскому ООО «Натали-Плюс» Вардана Агароняна для строительства логоцентра Ozon. Стоимость проекта изначально оценивали в 920 млн руб. Реализовать проект планируется в период до конца 2032 года, хотя ранее в правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что логокомплекс может быть запущен уже в третьем квартале 2027-го. Площадь объекта составит 20 тыс. кв. м, планируется создание около 1 тыс. рабочих мест.
Собственник ООО «Натали-Плюс» Вардан Агаронян является совладельцем известного воронежского дорожника ООО «СМУ-90». Соглашение о строительстве логистического комплекса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На прошлой неделе также стало известно, что в 2027 году Ozon планирует открыть третий фулфилмент-центр в Воронежской области. Площадь объекта составит более 8 га. Инвестиции фирмы в технологическое оборудование склада оценивают в сумму около 5,3 млрд руб. Центр возьмет на себя полный цикл обработки заказов — от приемки до формирования посылок и передачи их в доставку.