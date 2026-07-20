Логистический комплекс Ozon под Тамбовом подорожал до 1,8 млрд рублей

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Тамбовской области приняли решение сдать в аренду 7,3 га в селе Стрельцы воронежскому ООО «Натали-Плюс» Вардана Агароняна для строительства логоцентра Ozon. Стоимость проекта изначально оценивали в 920 млн руб. Реализовать проект планируется в период до конца 2032 года, хотя ранее в правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что логокомплекс может быть запущен уже в третьем квартале 2027-го. Площадь объекта составит 20 тыс. кв. м, планируется создание около 1 тыс. рабочих мест.