Свыше 1,8 тыс. автомобилей проверили на загрязнение воздуха в Татарстане

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана с начала июня проверили более 1,8 тыс. автомобилей на превышение допустимых норм загрязняющих веществ. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве.
Рейды уже прошли в 16 муниципальных образованиях республики. Из общего числа проверенных автомобилей 1609 — легковые, 90 — грузовые, 188 — автобусы. Контроль охватывает машины с бензиновыми, дизельными и газомоторными двигателями.
Превышение допустимых норм загрязняющих веществ зафиксировано у 27 автомобилей. По каждому случаю превышения сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана проводят с владельцами транспортных средств разъяснительную работу о недопустимости нарушений требований законодательства об охране атмосферного воздуха и составляют протоколы об административных правонарушениях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.