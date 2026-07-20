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Свыше 1,8 тыс. автомобилей проверили на загрязнение воздуха в Татарстане

Превышение допустимых норм загрязняющих веществ зафиксировано у 27 машин.

Источник: Национальные проекты России

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана с начала июня проверили более 1,8 тыс. автомобилей на превышение допустимых норм загрязняющих веществ. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве.

Рейды уже прошли в 16 муниципальных образованиях республики. Из общего числа проверенных автомобилей 1609 — легковые, 90 — грузовые, 188 — автобусы. Контроль охватывает машины с бензиновыми, дизельными и газомоторными двигателями.

Превышение допустимых норм загрязняющих веществ зафиксировано у 27 автомобилей. По каждому случаю превышения сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана проводят с владельцами транспортных средств разъяснительную работу о недопустимости нарушений требований законодательства об охране атмосферного воздуха и составляют протоколы об административных правонарушениях.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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