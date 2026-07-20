Курская корпорация развития судится с девятью компаниями за почти 3 млрд рублей

Шесть из девяти исков пока не приняты к производству. Оставшиеся три — оставлены без движения из-за различных процессуальных нарушений при подаче. Нарушения по двум из них предложено устранить до 5 августа, а по третьему — до 31 августа. Суть возникших претензий не раскрывается во всех случаях. С семью из девяти компаний курская корпорация развития ранее не встречалась в судах.