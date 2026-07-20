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Корпорация развития нашла покупателя для Дома пожарных в Калининграде

На торги поступила только одна заявка.

Корпорация развития Калининградской области нашла покупателя для Дома пожарных. Результаты торгов опубликовали на сайте «РТС-Тендер».

Согласно протоколу, на аукцион поступила только одна заявка — от ООО «Гестион 39». С компанией заключат договор купли-продажи Дома пожарных по начальной стоимости в 36,9 миллиона рублей. Вместе со зданием инвестор получит участок на Литовском валу площадью 2,6 тысячи квадратных метра.

По информации аналитического сервиса Seldon.basis, компания «Гестион 39» зарегистрирована в Калининграде в 2023 году. Она занимается управлением недвижимостью. Генеральным директором и единственным учредителем является Елена Любина.

В марте стало известно, что Корпорация развития области ищет нового инвестора для Дома пожарных в Калининграде. В июне объект выставили на торги. Ранее расторгли соглашение с компанией «Сегмент-Регион», которая реконструировала старинное здание.

Отметим, что прежний инвестор приступил к ремонту Дома пожарных в апреле 2024 года. В комплексе старинных зданий планировали разместить апартаменты, офисный центр, магазины и кафе. Историческую часть на Литовском валу, 57−59б предполагалось сохранить, а на месте советской пристройки во дворе — возвести новое пятиэтажное здание.

Рабочие разобрали крышу и начали укреплять конструкции, но позже процесс остановился. Корпорация развития направляла претензию из-за медленной реконструкции. В сентябре 2025 года власти пригрозили расторгнуть договор. В корпорации отмечали, что будут искать нового инвестора, и обещали законсервировать объект на этот период.

Дом пожарных построили в Кёнигсберге в XVIII веке как муниципальное жильё для служащих. Здание входило в ансамбль оборонительных сооружений. В 2000-е годы там располагалось общежитие Колледжа сервиса и туризма. Часть помещений сдавали в аренду.

Строение не является объектом культурного наследия. При этом в областном правительстве отмечали, что оно входит в исторический ансамбль въездной группы в Калининград со стороны Московского проспекта.

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