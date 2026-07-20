Военкор Коц назвал ситуацию вокруг Сырского тупиком для Зеленского

Коц обратил внимание на участившиеся встречи Зеленского с генералитетом. По мнению военкора, это попытка переложить ответственность за непопулярные кадровые решения на «коллективный военный орган», чтобы обезопасить лично президента от критики. Однако такое поведение лишь подчеркивает неуверенность власти, считает Коц.