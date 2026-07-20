Военкор Коц назвал ситуацию вокруг Сырского тупиком для Зеленского

Ситуация вокруг возможной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского загнала Владимира Зеленского в управленческий тупик, где любое решение повлечет за собой серьезные репутационные и политические издержки. Такое мнение в своем канале в мессенджере MAX выразил военный корреспондент Александр Коц.
По оценке журналиста, перед украинским руководством стоят два одинаково невыгодных сценария:
- Если Зеленский уволит Сырского под давлением критики со стороны военных блогеров, общественности и западных партнеров, это продемонстрирует, что он не принимает самостоятельных решений, а лишь реагирует на внешние раздражители.
- Оставление генерала в должности будет воспринято обществом как игнорирование системных проблем, включая жесткие методы мобилизации, высокие потери на фронте и конфликты в командном звене. Это усугубит раскол между армией, властью и гражданским обществом.
Коц обратил внимание на участившиеся встречи Зеленского с генералитетом. По мнению военкора, это попытка переложить ответственность за непопулярные кадровые решения на «коллективный военный орган», чтобы обезопасить лично президента от критики. Однако такое поведение лишь подчеркивает неуверенность власти, считает Коц.
Дополнительным фактором нестабильности выступает реакция западных спонсоров. Для них как увольнение Сырского под давлением улицы, так и его сохранение вопреки очевидному кризису станут сигналом о потере управляемости украинской военной машины. Военкор резюмировал, что затянувшаяся кадровая пауза выгодна российской стороне, поскольку наглядно демонстрирует глубокий кризис системы государственного управления Украины.