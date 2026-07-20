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Ускоренные поезда региональных линий экономкласса вводятся в Беларуси

Президент Беларуси подписал закон, касающийся железнодорожного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

20 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта», сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Этот документ, кроме прочего, направлен и на обеспечение населения качественными, безопасными и надежными услугами транспорта на железной дороге. В частности, станет больше людей, которые должны проходить обязательные медосмотры, медицинское переосвидетельствование, предрейсовые или предсменные медосмотры либо освидетельствования.

Еще закон уточняет некоторые виды пассажирских сообщений. Выделяется новый тип поездов — поезда региональных линий экономкласса ускоренные.

Ранее мы писали, что ожидаемая продолжительность жизни белорусов скоро станет почти на два года выше.

А вот что оплачивают белорусы за дверью своей квартиры в многоэтажке, чем из общих благ могут пользоваться и как на это влияет метраж жилья.

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