Выявлены 11 вариаций генома, связанных с пограничным расстройством личности

По текущим оценкам психологов, около 1,6% людей на Земле страдает от данных проблем с психикой, однако пока далеко не все врачи и ученые уверены в том, что пограничное расстройство личности можно отделить от других схожих расстройств поведения и выделить в самостоятельную категорию. Для разрешения этих споров профессор Ритчель и ее коллеги сопоставили то, какие мелкие мутации присутствуют в геномах носителей данного расстройства и здоровых людей, участвовавших в разных геномных исследованиях.