Жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением

ТЮМЕНЬ, 20 июл — РИА Новости. Жителям Тюмени рекомендуется кипятить воду перед употреблением из-за запаха и привкуса, которые появились на фоне повышения уровня воды в реке Тура, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Лабораторный контроль за водой в реке Тура и питьевой водой в разводящей сети установлен с 16 июля из-за паводка. Исследования проводятся ежедневно, в том числе на показатель «индекс токсичности» в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».
«Вода соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно-допустимые концентрации. В связи с несоответствием питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее в администрации Тюмени сообщали, что подаваемая в город вода полностью безопасна. Для этого на очистных сооружениях в десять раз увеличили дозировку порошкового угля и скорректировали пропорции реагентов. Процесс очистки круглосуточно регулируется в зависимости от показателей исходной воды.