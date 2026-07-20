Жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением

Ранее в администрации Тюмени сообщали, что подаваемая в город вода полностью безопасна. Для этого на очистных сооружениях в десять раз увеличили дозировку порошкового угля и скорректировали пропорции реагентов. Процесс очистки круглосуточно регулируется в зависимости от показателей исходной воды.