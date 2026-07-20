Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В интернете появилось видео ДТП с 12 машинами на трассе в Ростовской области

Госавтоинспекция опубликовала видео массового ДТП под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях региональной Госавтоинспекции появилось видео с места массового ДТП с 12 машинами на трассе в Ростовской области.

— Авария произошла днем 20 июля на автодороге «Новороссия» в Мясниковском районе по направлению из Таганрога в Ростов. На трассе столкнулись два грузовика и 10 легковых автомобилей, — уточнили полицейские.

Массовое столкновение случилось из-за ландшафтного пожара. Густой дым от горящего поля заволок проезжую часть и критически снизил видимость.

Во время аварии травмы получил только один человек — 33-летний водитель грузовика. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства ДТП и призывают водителей снижать скорость на задымленных участках.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.