В интернете появилось видео ДТП с 12 машинами на трассе в Ростовской области

В социальных сетях региональной Госавтоинспекции появилось видео с места массового ДТП с 12 машинами на трассе в Ростовской области.
— Авария произошла днем 20 июля на автодороге «Новороссия» в Мясниковском районе по направлению из Таганрога в Ростов. На трассе столкнулись два грузовика и 10 легковых автомобилей, — уточнили полицейские.
Массовое столкновение случилось из-за ландшафтного пожара. Густой дым от горящего поля заволок проезжую часть и критически снизил видимость.
Во время аварии травмы получил только один человек — 33-летний водитель грузовика. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства ДТП и призывают водителей снижать скорость на задымленных участках.
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