В Ростовской области приняли документы кандидатов на выборы в Госдуму

В Ростовской области приняли документы о выдвижении кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома.
От партии «Новые люди» по Усть-Донецкому одномандатному избирательному округу № 156 выдвинули Татьяну Белову. Три кандидата от партии «Яблоко» также представили документы о выдвижении в окружные комиссии: Олег Шабалин по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 151, Сергей Кошевой — по Батайскому одномандатному избирательному округу № 152, Дмитрий Гроо — по Новочеркасскому одномандатному избирательному округу № 153.
Кроме того, документы подал кандидат от ЛДПР Денис Пунда по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу № 155. Андрей Шелудько и Олег Кобяков, выдвинутые партией «Коммунисты России», представили документы о выдвижении по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 151 и Новочеркасскому одномандатному избирательному округу № 153 соответственно.
Комиссией также приняты документы для регистрации в качестве кандидатов в депутаты от Александра Дедовича, Сергея Шаповалова, Виталия Абакумова, Алексея Мисана, выдвинутых КПРФ.