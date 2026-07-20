Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области приняли документы кандидатов на выборы в Госдуму

В Ростовской области приняли документы о выдвижении кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области приняли документы о выдвижении кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома.

От партии «Новые люди» по Усть-Донецкому одномандатному избирательному округу № 156 выдвинули Татьяну Белову. Три кандидата от партии «Яблоко» также представили документы о выдвижении в окружные комиссии: Олег Шабалин по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 151, Сергей Кошевой — по Батайскому одномандатному избирательному округу № 152, Дмитрий Гроо — по Новочеркасскому одномандатному избирательному округу № 153.

Кроме того, документы подал кандидат от ЛДПР Денис Пунда по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу № 155. Андрей Шелудько и Олег Кобяков, выдвинутые партией «Коммунисты России», представили документы о выдвижении по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 151 и Новочеркасскому одномандатному избирательному округу № 153 соответственно.

Комиссией также приняты документы для регистрации в качестве кандидатов в депутаты от Александра Дедовича, Сергея Шаповалова, Виталия Абакумова, Алексея Мисана, выдвинутых КПРФ.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше