Движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя частично ограничено

До 2 августа частично ограничено движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде на пересечении с трамвайными путями в районе остановки «Херсонская улица» из-за сооружения монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).