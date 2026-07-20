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Движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя частично ограничено

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Источник: Время

До 2 августа частично ограничено движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде на пересечении с трамвайными путями в районе остановки «Херсонская улица» из-за сооружения монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Двустороннее движение сохраняется в обоих направлениях.

«Обращаем внимание, на то что на перекрестке преимущество в движении у транспортных средств, следующих со стороны ул. Новикова-Прибоя в направлении ул. Лесной», — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта по улице Даргомыжского.