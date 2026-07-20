Движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя частично ограничено

До 2 августа частично ограничено движение транспорта на выезде на улицу Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде на пересечении с трамвайными путями в районе остановки «Херсонская улица» из-за сооружения монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Двустороннее движение сохраняется в обоих направлениях.
«Обращаем внимание, на то что на перекрестке преимущество в движении у транспортных средств, следующих со стороны ул. Новикова-Прибоя в направлении ул. Лесной», — говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта по улице Даргомыжского.