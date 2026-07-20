В облправительстве оценили готовность региона к пожароопасному периоду

Прохождение пожароопасного периода в Воронежской области обсудили на совещании, которое 20 июля провел губернатор Александр Гусев.
Как сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Александр Кошель, в 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. В пяти муниципальных образований установился III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности), в 29 — II класс (низкая степень пожарной опасности). С начала года зафиксировано 518 случаев горения сухой травы. Этот показатель на 56% меньше по сравнению с прошлым годом. Также в этом году произошло три лесных пожара, переход огня на населенные пункты не допущен.
За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 157 физических лиц и одно должностное: 135 в виде предупреждения и 23 в виде штрафа на общую сумму 210 тысяч рублей.
Согласно вероятностному прогнозу, в июле, августе и сентябре в Воронежской области возможно превышение среднемноголетних значений параметров пожарной обстановки.
Замминистра лесного хозяйства Александр Ерофеев рассказал, что для предотвращения лесных пожаров развернут комплекс превентивных мер. В частности, ведется уход за лесными дорогами и просеками, создаются новые и обновляются существующие противопожарные минполосы. Подготовлены источники наружного водоснабжения для забора воды, благоустроены зоны отдыха граждан, установлены шлагбаумы и средства наглядной агитации. Силы и средства Воронежского лесопожарного центра распределены по филиалам во всех муниципальных районах — это гарантирует оперативный охват всех лесных массивов.
В круглосуточном режиме ведется мониторинг лесопожарной ситуации с использованием цифровых технологий. Важнейшим инструментом контроля является система видеонаблюдения «Лесохранитель», включающая 51 камеру.
Кроме того, лесные инспекторы в постоянном режиме осуществляют наземный мониторинг по маршрутам общей протяженностью более 24 тысяч километров. На сегодняшний день проведено более пяти тысяч лесопатрульных мероприятий, в том числе 113 совместных с правоохранительными органами. По фактам нарушений требований пожарной безопасности возбуждено 127 административных дел.
Глава региона обратил внимание на важность профилактической работы. Он подчеркнул, что успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение:
«На нее повлияли не только наши противопожарные силы, но и погодные условия. Нужно заниматься профилактическими мероприятиями, работать на упреждение и контролировать лесные массивы, которые находятся близко к населенным пунктам. Давайте проанализируем эффективность этой работы для того, чтобы ее повысить».