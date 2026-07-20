В облправительстве оценили готовность региона к пожароопасному периоду

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Александр Кошель, в 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. В пяти муниципальных образований установился III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности), в 29 — II класс (низкая степень пожарной опасности). С начала года зафиксировано 518 случаев горения сухой травы. Этот показатель на 56% меньше по сравнению с прошлым годом. Также в этом году произошло три лесных пожара, переход огня на населенные пункты не допущен.