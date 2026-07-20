Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 4,6 тысячи

Численность избирателей в Нижегородской области сократилась на 4,6 тысячи человек с начала 2026 года. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Нижегородской области. На 1 июля в регионе зарегистрировано 2 452 016 граждан, обладающих активным избирательным правом.