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Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 4,6 тысячи

На 1 июля 2026 года в регионе зарегистрировано 2,45 млн избирателей, большинство из которых проживает в Нижнем Новгороде.

Численность избирателей в Нижегородской области сократилась на 4,6 тысячи человек с начала 2026 года. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Нижегородской области. На 1 июля в регионе зарегистрировано 2 452 016 граждан, обладающих активным избирательным правом.

Большинство избирателей проживает в городском округе Нижний Новгород — 1 086 174 человека. При этом непосредственно в областном центре их число уменьшилось на 1,97 тысячи и составило 962,34 тысячи человек.

В то же время в некоторых территориях зафиксирован рост: в Кстовском районе количество избирателей увеличилось на 1,92 тысячи человек, а в Новинском сельсовете — на 30 граждан.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 62-е место в рейтинге по развитию ипотеки.