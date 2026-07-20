Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 4,6 тысячи

Численность избирателей в Нижегородской области сократилась на 4,6 тысячи человек с начала 2026 года. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Нижегородской области. На 1 июля в регионе зарегистрировано 2 452 016 граждан, обладающих активным избирательным правом.
Большинство избирателей проживает в городском округе Нижний Новгород — 1 086 174 человека. При этом непосредственно в областном центре их число уменьшилось на 1,97 тысячи и составило 962,34 тысячи человек.
В то же время в некоторых территориях зафиксирован рост: в Кстовском районе количество избирателей увеличилось на 1,92 тысячи человек, а в Новинском сельсовете — на 30 граждан.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 62-е место в рейтинге по развитию ипотеки.