мёртвые мать и младенец, БПЛА, покорение Эльбруса

Вечером 20 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях в Воронежской области за день. Так, в квартире в Нововоронеже нашли тела новорождённого мальчика и его матери. В небе уничтожили три беспилотника. Активное цветение опасного для аллергиков растения началось в регионе. А молодой человек покорил Эльбрус и на вершине горы развернул флаг Воронежской области. Подробнее об этих и других событиях — в нашем материале.