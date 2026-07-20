мёртвые мать и младенец, БПЛА, покорение Эльбруса

Вечером 20 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях в Воронежской области за день. Так, в квартире в Нововоронеже нашли тела новорождённого мальчика и его матери. В небе уничтожили три беспилотника. Активное цветение опасного для аллергиков растения началось в регионе. А молодой человек покорил Эльбрус и на вершине горы развернул флаг Воронежской области. Подробнее об этих и других событиях — в нашем материале.
Жуткая находка: тела убитого новорождённого и его матери нашли в квартире дома.
30-летнюю женщину с новорождённым сыном, которые не подавали признаков жизни, обнаружили в одной из квартир дома в Нововоронеже. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
По словам местных жителей, полицию по адресу, где произошла трагедия, вызвала девятилетняя дочь погибшей.
По данным ведомства, на теле ребёнка были признаки насильственной смерти.
Следователями возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорождённого ребёнка (ст. 106 УК РФ). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, а также продолжают допрашивать свидетелей случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти ребёнка и его матери. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Угроза атаки с неба: на территории региона ликвидировали три БПЛА.
Режим опасности атаки беспилотников сохраняется в Воронежской области уже около 20 часов.
За это время в небе над тремя районами региона сбили три беспилотника. Их уничтожили в тёмное время суток. По данным губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.
В течение дня тревогу в связи с непосредственной угрозой удара беспилотников объявляли в нескольких муниципальных образованиях региона. Сирены звучали в Нововоронеже и Борисоглебске, а также Лискинском, Россошанском и Острогожском районах.
Местных жителей призывали зайти в помещение и отойти от окон. При обнаружении БПЛА им следовало сразу уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
На главной вершине России: кадет из Борисоглебска покорил Эльбрус.
Выпускник Борисоглебского кадетского корпуса покорил Эльбрус и развернул флаг Воронежской области. Об этом сообщили в соцсетях кадетского корпуса.
Анатолий Прохорец вместе с командой поднялся на западную вершину горы — высочайшую точку России, в рамках соревнований «Кубок Вооружённых Сил “Эльбрусское кольцо”.
Команда заняла почётное третье место.
Опасная пыльца: активное цветение можного аллергена началось в Воронежской области.
На текущий момент, согласно данным сервисов «Яндекса», высокая активность пыльцы амброзии наблюдается в столице Черноземья, а также в районах, расположенных на юго-востоке региона.
Амброзия является ветроопыляемым растением. Её пыльца содержит белки, способные вызвать сильную аллергическую реакцию даже при крайне низкой концентрации в воздухе. При этом одно растение способно произвести до миллиарда пыльцевых зёрен, разносящихся ветром на десятки километров.
Пыльца амброзии сохранит максимальную активность в регионе ещё несколько дней.
Объявлено штормпредупреждение: воздух в регионе раскалится до +35°
До +35° прогреется воздух в отдельных районах Воронежской области 21 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ссылкой на Гидрометцентр.
Такой отметки столбики термометров достигнут в период с 14:00 до 15:00.
В связи с сильной жарой в регионе объявили штормовое предупреждение.