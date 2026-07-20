Госдума рассмотрит проекты о мерах для скрывающихся релокантов

Отмечается, что меры также будут применяться в отношении сбежавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства (в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах).