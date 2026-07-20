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С организации взыскали более 500 тысяч рублей за сокрытие важной информации

При проведении закупки компания находилась в реестре недобросовестных поставщиков.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования краевой прокуратуры по делу о признании недействительным договора на проведение работ по подготовке учреждения к отопительному сезону.

Суд признал сделку ничтожной и обязал подрядную организацию вернуть более 500 тысяч рублей, полученных за выполнение работ по опрессовке системы отопления.

Поводом для обращения в суд стало то, что при проведении закупки компания скрыла информацию о своем нахождении в реестре недобросовестных поставщиков.

Решение суда пока не вступило в законную силу.