В мэрии обсудили стратегию социально-экономического развития Воронежа

Сезон работы уличных веранд кафе ежегодно длится с 1 апреля по 31 октября. В этом году управление развития предпринимательства выдало 49 паспортов на размещение сезонных залов и два отказа. Всего действующих паспортов 63, с учетом выданных за 2024−2025 годы. За незаконное размещение летних кафе предусмотрен штраф в соответствии с законом Воронежской области об административных правонарушениях.