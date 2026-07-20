В мэрии обсудили стратегию социально-экономического развития Воронежа

Оперативную обстановку в Воронеже, стратегию социально-экономического развития города и размещение летних кафе обсудили на совещании в мэрии, которое прошло под председательством главы города Сергея Петрина.
Руководитель управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук сообщил, что за неделю в ЕДДС поступило 6045 обращений. Спасатели осуществили 64 выезда. В городе продолжаются профилактические мероприятия: идет патрулирование акваторий и контроль за безопасностью на водных объектах. Сергей Хомук призвал воронежцев не купаться в необорудованных местах, соблюдать правила безопасного поведения на воде и внимательно следить за детьми.
О реализации стратегии социально-экономического развития Воронежа рассказал руководитель управления стратегического планирования и программ развития Андрей Жаглин.
Стратегия социально-экономического развития Воронежа — основной документ долгосрочного планирования города, который действует с 2019 года. Реализация проходит через план мероприятий, 15 муниципальных программ, а также участие в региональных и федеральных проектах. В 2025 году стратегию привели в соответствие с новыми нацпроектами, уточнили значения и формулировки отдельных индикаторов и некоторые ожидаемые результаты.
Андрей Жаглин рассказал, что за 2019−2025 годы были построены, реконструированы и отремонтированы объекты дорожной инфраструктуры, обновлен парк городского пассажирского транспорта, возведены спортивные сооружения, открыты новые учреждения дошкольного и общего образования, запущены масштабные проекты реновации общественных пространств. Мероприятия были реализованы в том числе в рамках ранее действовавших и новых национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья».
Мониторинг реализации стратегии проводят ежеквартально по методологии, разработанной областным правительством совместно с РАНХиГС в рамках проекта «Современное государственное управление». По итогам года готовят ежегодный отчет.
На 2025 год стратегией и планом было предусмотрено достижение 75 показателей и выполнение 132 мероприятий. По итогам 2025 года порядка 85% показателей были достигнуты, а уровень выполнения мероприятий составил 99%.
Далее руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Юлия Провоторова доложила о размещении летних кафе в городе.
Сезон работы уличных веранд кафе ежегодно длится с 1 апреля по 31 октября. В этом году управление развития предпринимательства выдало 49 паспортов на размещение сезонных залов и два отказа. Всего действующих паспортов 63, с учетом выданных за 2024−2025 годы. За незаконное размещение летних кафе предусмотрен штраф в соответствии с законом Воронежской области об административных правонарушениях.
Также Юлия Провоторова рассказала об изменениях в правилах продажи алкоголя в сезонных залах. Теперь для этого нужно заключение министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области, которое выдается в соответствии с федеральным законодательством. Чтобы получить заключение, предприниматель должен предоставить паспорт на размещение летнего кафе, выданный управлением развития предпринимательства.