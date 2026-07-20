Ростов-на-Дону за год потерял 13% заведений с летними верандами

Вместе с тем число заведений с уличными столиками за год выросло на 3%. В 16 городах-миллионниках рестораны и кафе предлагают посетителям такой формат. Лидером по этому показателю остаётся Краснодар: там уличные столики есть у каждого четвёртого заведения.