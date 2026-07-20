Власти ищут подрядчика для изготовления знака почёта губернатора Калининградской области

Новый региональный знак отличия учредили в Калининградской области в апреле 2026 года. Награда вводится как одна из форм поощрения за вклад в развитие региона. Ею смогут награждать граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Основаниями для награждения являются: эффективная государственная и общественная деятельность, активная гражданская позиция, достижения в профессиональной сфере, а также работе, направленной на укрепление традиционных ценностей, патриотическое воспитание и развитие Калининградской области.