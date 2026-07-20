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Власти ищут подрядчика для изготовления знака почёта губернатора Калининградской области

Правительство заказывает 200 комплектов наград.

Правительство региона ищет подрядчика, который займётся изготовлением знака почёта губернатора Калининградской области «За служение». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 20 по 29 июля. Итоги аукциона планируют подвести 31 июля. Максимальная цена контракта — 800 666 рублей. Исполнить его необходимо до 30 декабря 2026 года. Непосредственно на работы отводится 45 дней. Источник финансирования — бюджет Калининградской области. Место поставки — ул. Дмитрия Донского, д. 1. Гарантийный срок на изготовленную продукцию должен составлять 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке заказчиком.

Для нужд правительства планируют изготовить 200 комплектов наград. В комплект входят знак почёта, футляр к нему и удостоверение, подтверждающее награждение. Указанная цена за единицу — 4 003,33 ₽

Новый региональный знак отличия учредили в Калининградской области в апреле 2026 года. Награда вводится как одна из форм поощрения за вклад в развитие региона. Ею смогут награждать граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Основаниями для награждения являются: эффективная государственная и общественная деятельность, активная гражданская позиция, достижения в профессиональной сфере, а также работе, направленной на укрепление традиционных ценностей, патриотическое воспитание и развитие Калининградской области.

Кроме того, знак почёта предусмотрен за волонтёрскую, благотворительную и просветительскую деятельность, заслуги в обеспечении безопасности, а также за проявленные мужество и самоотверженность, в том числе в условиях риска для жизни. Отдельно указано, что награждение возможно за участие в выполнении задач специальной военной операции.

Знак представляет собой рельефное изображение герба Калининградской области и ленты под ним. Высота награды — 45 мм, ширина — 35 мм. Она должна быть выполнена из латуни с покрытием цвета античного золота. Удостоверение оформляется в виде книжки с тиснением герба региона.

Процедура награждения предполагает выдвижение кандидатов по месту работы, службы или общественной деятельности. Инициаторами могут выступать руководители организаций, органы власти различных уровней, а также органы местного самоуправления. Подготовленные представления направляются губернатору и проходят проверку в региональном правительстве, после чего принимается окончательное решение.

Знак будут вручать губернатор Калининградской области либо члены правительства и руководители органов власти по его поручению. Награду предписано носить на левой стороне груди после государственных и региональных наград.

Финансирование изготовления знаков, удостоверений и футляров предусмотрено за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы «Государственное управление и гражданское общество».