Глеб Никитин поручил закупить новое медоборудование для больницы в Арзамасе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Арзамас с рабочей поездкой. Глава региона осмотрел Центральную городскую больницу и поручил профильному министерству предусмотреть в бюджете 2027 года финансирование на закупку дополнительного оборудования для местного сосудистого центра. В ближайшее время ЦГБ Арзамаса станет опорной больницей сразу для нескольких муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Кроме того, Глеб Никитин проверил ход реконструкции школы № 1 имени М. Горького, которая с лета 2024 года находится на масштабной обновляющей перестройке. Также по просьбе мэра города Александра Щелокова губернатор поручил подготовить предложения по капитальному ремонту местного родильного дома.
В ходе визита глава региона оценил и благоустроенные общественные пространства — в частности, Гайдаровский пруд с кинетической скульптурой «ARзамасский гусь». В историческом центре внимание губернатора привлекло здание Уездного училища 1836 года постройки, которое передали в муниципальную собственность: после реконструкции в нем планируют открыть выставочные пространства.
Ранее сообщалось, что определен инвестор для восстановления трех ОКН в Арзамасе.