Глеб Никитин поручил закупить новое медоборудование для больницы в Арзамасе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Арзамас с рабочей поездкой. Глава региона осмотрел Центральную городскую больницу и поручил профильному министерству предусмотреть в бюджете 2027 года финансирование на закупку дополнительного оборудования для местного сосудистого центра. В ближайшее время ЦГБ Арзамаса станет опорной больницей сразу для нескольких муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.